Quest’oggi, mercoledì 29 giugno, non fatevi scappare l’incredibile occasione relativa al Samsung Galaxy Z Flip3 5G, lo smartphone pieghevole dotato di un ampio display interno e di uno schermo esterno per poter visualizzare avvisi in maniera rapida ed eseguire diverse azioni basilari. L’incredibile offerta è disponibile su Amazon: il device è, infatti, venduto e spedito dall’e-commerce al prezzo super scontato di 749,99 euro (invece di 1.099 euro di listino), pari ad uno sconto del 32%. Ma la “sorpresa” non termina qui: infatti, oltre al prezzo scontato, avrete anche la possibilità di applicare un ulteriore coupon del valore di ben 150 euro, quindi il pieghevole del colosso sudcoreano vi costerà, sbarrate gli occhi, solo 599 euro. Il dispositivo, in versione italiana, è in offerta in tre colorazioni: Black, Cream e Green, e nella capacità di memoria da 128GB. Detto ciò, andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico dell’interessante device.

Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G sfoggia un display interno Dynamic OLED FHD+ (con risoluzione di 2640 x 1080 pixel) da 6,7 pollici con frequenza di refresh a 120Hz, mentre, una volta piegato, il display esterno misura 1,9 pollici ed è in grado di mostrare le notifiche consentendovi di utilizzarle in modo facile e intuitivo. Inoltre, sempre senza aprire il telefono, si possono leggere messaggi, scattare foto, riprodurre musica e molto altro. Si tratta anche del primo smartphone al mondo pieghevole resistente all’acqua con certificazione IPX8 (profondità fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti senza interrompere il flusso video in diretta).

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy Z Flip3 5G mostra due fotocamere posteriori, entrambe da 12MP, e una fotocamera frontale da 10MP. Insomma, se eravate in attesa della giusta occasione per acquistare uno smartphone pieghevole, allora non fatevi scappare questa super offerta su Amazon.

