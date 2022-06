Il nuovo Samsung Galaxy A23 5G rientra tra le principali notizie da ormai diversi mesi. Il device del produttore sudcoreano è vicino al debutto e, negli ultimi giorni, è stato avvistato nel database di Geekbench, rivelando alcune specifiche tecniche e funzionalità chiave come il SoC del dispositivo, la GPU, la versione del sistema operativo, la memoria RAM e diverse altre cose. A questo punto, diamo insieme un’occhiata ai dettagli del prossimo smartphone.

Il prossimo Samsung Galaxy A23 5G, il cui numero di modello è “SM-A236U“, è stato elencato sul sito web di Geekbench. Per iniziare, il nuovo device del produttore sudcoreano sarà alimentato da un chipset octa-core con sei core (con clock) da 1,8GHz e due core ad elevate prestazioni (con clock) da 2,21GHz. Il chipset sarà anche congiunto alla GPU Adreno 619. Alla base di queste interessanti informazioni, questo lascia intendere che a bordo del dispositivo troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 695, ossia un SoC compatibile con la connettività 5G. Inoltre, l’elenco suggeriva che il device fosse dotato di 4GB di memoria RAM. Ad ogni modo, è possibile pensare che a bordo avremo più RAM e varianti di archiviazione in base al dispositivo.

Il dispositivo funzionerà con il sistema operativo Android 12 pronto all’utilizzo, che probabilmente sarà basato sull’interfaccia One UI 4.1. In merito al numero di modello, questa potrebbe essere una variante specifica per il mercato negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i punteggi di benchmarking, il nuovo Samsung Galaxy A23 5G si è aggiudicato 674 punti nel test single-core e 2019 nel test multi-core, ovvero una serie di punteggi piuttosto discreti per uno 5G budget-phome. Infine, sulla base dei recenti rapporti, si dice che i telefoni della serie Samsung Galaxy A23 siano dotati di una fotocamera principale da 50 MP e disporre di una grande batteria da 5000mAh.

