In Italia è sempre più alta l’allerta siccità. La scarsità di piogge sta suscitando preoccupazione al punto che è stato già avviato un tavolo con Regioni e Protezione Civile per cercare di arginare un problema che, secondo le previsioni, durerà ancora settimane.



La situazione è grave per gli agricoltori e il livello di rischio è considerato già alto nelle regioni del Nord Italia. “La criticità – spiega Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile – riguarda l’idropotabile, ma anche l’agricoltura e l’approvvigionamento energetico. Non piove da settimane il cuneo salino è risalito di decine di chilometri e inquina l’acqua irrigua. Le tendenze non sono positive, nelle prossime settimane non ci sarà una inversione di tendenza. Tra l’altro questi periodi di siccità potranno essere alternati da possibili momenti di piogge intense”.



Oltre all’agricoltura la siccità sta creando notevoli problemi alla fauna ittica. Stanno morendo molti pesci che vivono nei canali che, per la scarsità di piogge, si stanno prosciugando.



A destare preoccupazione è anche lo straordinario innalzamento delle temperature del Mediterraneo. Secondo i dati del progetto CAREHeat finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea, dal 10 aggio il mare è più caldo di circa 4 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1985-2005, con picchi che superano i 23 gradi.