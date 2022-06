L’iPhone 13 risulta, probabilmente, uno degli smartphone di punta dal profilo interessante e più apprezzato dagli utenti in questi ultimi mesi. Quest’oggi, martedì 21 giugno, con l’arrivo dell’estate è giunta anche una fantastica ed imperdibile offerta relativa a questo device, venduto e spedito da Amazon al prezzo di 936,50 euro (invece di 1289 euro di listino), insomma, uno sconto pari al 27% da non farsi assolutamente scappare. Il modello che è possibile acquistare a questo prezzo è quello nel taglio da 512GB, nel colore Azzurro e nella configurazione che, però, non prevede AppleCare+. Inoltre, le soluzioni d’acquisto disponibili sono due: in un unico pagamento della somma di cui sopra, oppure in 12 rate mensili da 78,05 euro ognuna. A questo punto, andiamo a vedere insieme i principali dettagli del prodotto a marchio Apple.

Il bellissimo iPhone 13 (512GB e 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità) sfoggia un display super retina XDR da 6,1 pollici super-luminoso anche in piena luce del sole, senza impattare sulla durata della batteria, e racchiuso in un design robusto resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Il device di punta del colosso di Cupertino vanta di un evoluto sistema a doppia fotocamera Premium da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo), quattro smart HDR, una Night mode e registrazione di video in 4K Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth è da 12MP con modalità Notte e dotata anch’essa di registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Una nuova frontiera riguarda l’autonomia dello smartphone: grazie ad una maggiore durata della batteria sono assicurate fino a 19 ore di riproduzione video con un solo ciclo di ricarica.

Offerta Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’iPhone 13 include a bordo il processore A15 Bionic, in grado di elargire prestazioni rapidissime in ogni contesto; perfetto sia per il gaming che per un utilizzo a lavoro e, grazie ai 512 GB il device permette di installare tantissime app, ma anche di conservare altrettante foto, video e canzoni. Insomma, tutto questo è in offerta su Amazon al prezzo super scontato di 936,50 euro. Cosa aspettate?

