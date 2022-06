E’ il compleanno di Italia-Germania 4 a 3. Cinquantadue anni orsono l’Italia viveva una notte magica. L’anno prima una notte con il fiato sospeso per lo sbarco sulla Luna. Nel 1970 la diretta televisiva di Italia-Germania 4 a 3. Erano gli anni della televisione in bianco e nero quelli di Italia-Germania 4 a 3. Le trasmissioni dell’unico canale nazionale si concludevano non oltre le 23.00 perché il giorno successivo si andava a lavorare. Ed i bimbi a letto dopo Carosello. Italia-Germania 4 a 3 .

Quella notte avrebbe però stravolto ogni regola. I televisori sarebbero restati accesi tutta la notte: Italia – Germania 4 a 3 era una volta epocale proprio come lo sbarco sulla Luna. Una notte palpitante che dalla cronaca sportiva sarebbe presto passata prima alla storia e poi al mito. Italia-Germania 4 a 3 e il culmine apicale dell’Italia del boom economico. La dimostrazione che l’Italia del benessere popolare e diffuso poteva dire la sua anche nello sport. Anche al cospetto di quelli che sembravano gli imbattibili tedeschi. (leggi di più).

L’eroe omerico di quella notte è Gianni Rivera. Il primo Pallone d’Oro italiano, il golden boy in due minuti scrisse la pagina più esaltante della storia del calcio italiano. Dapprima non copre il palo di Albertosi lasciando sfilare la rete del pareggio teutonico. Poi alla ripresa del gioco insacca il rigore in movimento che consegna alla storia Italia-Germania 4 a 3. Nella storia dello sport italiano c’è un prima e dopo Italia-Germania 4 a 3.

Certo poi sarebbero arrivate altre storiche imprese. Italia-Brasile 3 a 2 con la tripletta di Rossi al Mundial di Spagna, Italia-Germania 2 a 0 in terra tedesca. Nel frattempo però i televisori erano diventati a colori. Le vite invece un poco meno. Il boom economico aveva ceduto la ribalta agli Anni di Piombo. E nel 2006 persino l’esultanza non era più sincronizzata per lo sfalsamento temporale tra le piattaforme televisive concorrenti. Anche Carosello non esisteva più ed i bambini andavano a letta quando gli faceva comodo

Noi che, bambini o adulti, l’abbiamo vissuta dobbiamo esser grati ai protagonisti di Italia-Germania 4 a 3. Ed in particolare a Gianni Rivera che ci accompagnò tutti nella leggenda.

