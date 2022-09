Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del Mondo Germania 2006, è il nuovo allenatore del Benevento. L’inizio balbettante di stagione è stato fatale al tecnico Caserta, inducendo il presidente giallorosso Oreste Vigorito ad un cambiamento radicale. Ancora una volta, Vigorito punta su di un campione del mondo: prima di Fabio Cannavaro era stato Pippo Inzaghi a condurre gli stregoni ad una strepitosa vittoria di campionato.

I tifosi del Benevento, che hanno accolto con grande euforia l’arrivo del campione del mondo in panchina, sperano che Fabio Cannavaro possa ripetere l’impresa. Il potenziale del Benevento è enorme al punto da convincere Fabio Cannavaro ad accettare la sua prima panchina italiana. Dopo aver concluso la carriera d’atleta , l’ultimo pallone d’oro italiano ha cominciato ad allenare in Oriente raccogliendo allori e qualche esonero (leggi di più).

I riflettori si accendono nuovamente sul Benevento, una delle società più interessanti del panorama calcistico nazionale. Il Presidente Oreste Vigorito ha investito nelle squadra, nelle strutture e nel settore giovanile. E’ un club ambizioso e con i conti in ordine. Ed è ormai da un lustro protagonista di un ascensore tra la Serie A e la Serie B. Ha già lanciato ad altissimi livelli la carriera di Roberto De Zerbi e quella di Pippo Inzaghi. E le premesse con Fabio Cannavaro sono delle migliori.

Naturalmente il verdetto spetta al campo, ma la scelta di un personaggio carismatico con Fabio Cannavaro dimostra la volontà della società di puntare ai traguardi più ambiziosi. Dal canto suo il campione del mondo è super motivato. E’ la sua prima volta in Italia. Fabio Cannavaro vuole dimostrare di poter esser vincente in panchina come sul terreno di gioco fugando lo scetticismo che accompagna sempre i grandi campioni quando dal prato passano alla guida tecnica.

E’ un cambio radicale di vita e di lavoro. E molti campioni illustri hanno fallito nel passaggio. E’ una sfida nella sfida per chi intraprende questa strada: cambiare se stessi e cambiare il destino di una squadra. Ci vuole competenza calcistica, determinazione ed umiltà. Fabio Cannavaro dovrà metter in campo queste doti per il successo suo e del Benevento in una esaltante rincorsa verso la serie A.

