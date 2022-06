Avete mai ascoltato un podcast su Amazon Music? Se ancora non l’avete fatto, adesso potrebbe essere il momento giusto per iniziare. Infatti, se ascoltate un episodio qualunque entro il 20 giugno riceverete un codice promozionale del valore di 5 euro che potrete utilizzare entro 30 giorni dalla sua recezione, usufruibile su Amazon per fare acquisti. Tale promozione ha valore fino alle ore 23.59 di lunedì 20 giugno 2022 e fino ad esaurimento scorte dei buoni. Vediamo i dettagli dell’offerta proposta dal colosso dell’e-commerce.

Tutti i clienti Amazon Music, che hanno ricevuto invito tramite email da Amazon, hanno ottenuto una notifica push dall’app oppure che hanno visualizzato comunicazioni marketing tramite questa offerta, riceveranno il codice promozionale di 5 euro. Infine, per partecipare alla promozione, gli utenti invitati dovranno recarsi sulla pagina relativa all’offerta e procedere con l’ascolto di un episodio qualsiasi di un podcast usando l’account dove desiderano ricevere il buono. Ricordiamo, inoltre, che coloro che sono ritenuti idonei alla promozione di Amazon Music potranno accedere all’offerta esclusivamente una volta. Mentre, saranno esenti tutti i clienti che tra il 23 maggio e il 20 giugno hanno utilizzato o utilizzeranno il periodo d’uso gratuito del servizio.

Una volta ascoltato il podcast il cliente riceverà tramite email il buono sconto di 5 euro, che potrà essere utilizzato sul primo ordine idoneo del valore uguale o superiore a 20 euro (a tale cifra vanno escluse le spese di spedizione ed i costi aggiuntivi, come ad esempio la confezione regalo). Amazon Music è un servizio molto ampio che offre ai suoi clienti un ricco catalogo caratterizzato da podcast noti e messi a disposizione per qualsiasi tipo di sottoscrizione, dunque non solo per gli abbonati ad Amazon Prime o Music Unlimited, ma anche per coloro che sono iscritti solamente ad Amazon e che non ha ancora effettuato un acquisto.

