Amazon Music incluso con Prime ha cambiato completamente pelle da qualche ora a questa parte, apportando significative modifiche, qualcuna gradita, qualcun’altra meno (lo ha riportato direttamente l’e-commerce tramite questo comunicato ufficiale). Adesso il servizio di streaming musicale incluso con l’abbonamento Prime dispone di più di 100 milioni di brani e podcast (prima erano solo 2 milioni), da poter ascoltare senza limiti, al netto delle pubblicità (parliamo della stessa offerta di Amazon Music Unlimited, che ricordiamo avere un prezzo di 9,99 euro al mese).

C’è un però, ovvero che la riproduzione avverrà solo in modalità shuffle, ovvero in ordine casuale (in altre parole, gli utenti non avranno più la possibilità di scegliere il brano da ascoltare, ma dovranno rimettersi alla riproduzione casuale dell’applicazione). Ascolterete musica in base ai vostri gusti (artisti, album e playlist), ma non sarete voi a scegliere il singolo brano o l’ordine di riproduzione delle tracce musicali (cosa che avviene anche con la versione gratuita di Spotify).

La questione non vi piace per niente? Ci spiace informarvi che, nel caso, dovrete passare ad Amazon Music Unlimited, che offre 100 milioni di brani (come Amazon Music), tutti i post, nessuna pubblicità, la riproduzione personalizzata per artista, album, playlist e singolo brano, skip illimitati, ascolto in HD, UHD e Spatial Audio e riproduzione offline, tutto a 9,99 euro al mese (in più al costo dell’abbonamento Prime). Immaginiamo che poter disporre adesso di oltre 100 milioni di brani da poter ascoltare con Amazon Music incluso con Prime faccia molto piacere (si tratta della stessa offerta messa sul piatto dal servizio a pagamento Unlimited), ma, allo stesso tempo, mancherà la possibilità di riprodurre singolarmente le tracce musicali, affidandosi solo alla riproduzione casuale (cosa che non andrà giù a molti).

