Il colosso di Seul è sul punto di lanciare sul mercato un nuovo smartphone economico che dà l’idea di qualcosa di già visto: parliamo del Samsung Galaxy A04s, contraddistinto dal product-code ‘SM-A047F‘, è apparso alla piattaforma Geekbench. Avete presente il caro vecchio HTC One M8? L’esperienza utente potrebbe essere pressoché quella. Il device è spinto dal processore Exynos 850, che vanta punteggi in single-core in linea con quelli dello Snapdragon 801, ed addirittura superiori in multi-core alle prestazioni offerte dallo Snapdragon 810 (parliamo dei processori top di gamma degli anni 2013 e 2014).

Il SoC si compone di otto core Arm Cortex-A155 con frequenza di clock massimo di 2GHz, con scheda grafica Arm Mali-G52. La produzione è stata realizzata con un processo a 8nm, un bel passo in avanti, prestazionalmente parlando, rispetto ai due Snapdragon di cui sopra, da 28 e 20nm. Il Samsung Galaxy A04s dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore non ancora resa nota, di uno schermo Infinity-V, di una porta USB-C e di un jack per le cuffie da 3.5mm. La RAM dovrebbe essere pari a 3GB.

Lo smartphone verrà di certo lanciato nelle prossime settimane, anche se non sappiamo ancora bene quando. Come potete vedere, trattasi di un dispositivo ben equipaggiato, naturalmente riservato a chi decide di acquistare un dispositivo secondario o da cui comunque non pretende chissà quali prestazioni. Speriamo anche che il colosso di Seul proponga il Samsung Galaxy A04s ad un prezzo che protenda verso il basso, anche se il discorso è ancora prematuro per poter essere affrontato con una certa cognizione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

