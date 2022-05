Il Samsung Galaxy A33 e il Galaxy A53 5G sono probabilmente i telefoni di fascia media del colosso sudcoreano più richiesti in questo momento, ma, stando agli ultimi rumors circolanti in Rete, l’azienda sarebbe a lavoro su almeno un altro paio di dispositivi economici, in arrivo sul mercato nel 2022. Tra questi vi è il presunto Samsung Galaxy A04s, il cui design è appena trapelato in diversi render online ad elevata risoluzione realizzati sulla base delle specifiche ufficiali da GizNext e @OnLeaks. Vediamo insieme quali sono gli altri dettagli del possibile futuro device.

Il Samsung Galaxy A04s, non ancora annunciato in via ufficiale, sfoggia un design unibody, il che significa che, invece di una cornice metallica che separa il display e il pannello posteriore, la cover posteriore avvolge i bordi del telefono. Il retro dello smartphone presenterà un comparto fotografico caratterizzato da tre fotocamere principali (secondo i rendering non ufficiali, ogni fotocamera avrà il proprio ritaglio individuale, dunque non vi sarà lo stesso alloggiamento per tutte e tre i sensori). Un ulteriore dettaglio interessante, evidenziato da questi rendering giunti in Rete, riguarda il bordo inferiore del telefono, dove pare ci sia una porta USB-C ed un ingresso per cuffie standard da 3,5mm.

Quanto alla parte frontale, il prossimo Samsung Galaxy A04s mostrerà un display da 6,5 pollici dotato di risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il telefono potrebbe integrare un processore MediaTek e una batteria da 5000mAh. Inoltre, dato che si trattano di riproduzioni in 3D per nulla ufficiali, il dispositivo potrebbe giungere sul mercato sfoggiando un design del tutto nuovo rispetto a questo trapelato in Rete. Per farvela breve, è opportuno tenere presente che questi tipi di rendering non ufficiali non sempre corrispondono al design finale.

