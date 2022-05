Il brand Amazfit è molto apprezzato dagli utenti per il buon rapporto qualità/prezzo di cui dispone. Se siete in cerca di uno smartwatch dal design elegante e con ottime caratteristiche, allora non dovete farvi scappare l’Amazfit GTS 2, oggi 28 maggio in offerta su Amazon. Il dispositivo, perfetto per lei ma anche per un polso maschile, è spedito e venduto dall’e-commerce al prezzo di 139,40 euro (invece di 169,90 euro di listino) nel fantastico colore oro. Detto ciò, andiamo a vedere insieme i principali dettagli tecnici di questo prodotto.

Il concetto di design (più squadrato rispetto al GTR 2) dell’Amazfit GTS 2 con vetro 3D si fonde in modo naturale nella cassa in acciaio inossidabile dell’orologio resistente a graffi ed urti, garantendo una migliore estetica visiva. Il wearable sfoggia un display da 1,65 pollici con alta risoluzione di 341ppi e coperto da un vetro con curvatura 2.5D. Dopo aver collegato lo smartwatch al telefono, è possibile utilizzare la funzione di chiamata Bluetooth per rispondere alle chiamate sull’orologio utilizzando il microfono e l’altoparlante integrati. Le modalità sportive integrate sono 90 ed è impermeabile fino ad una profondità di 5ATM (50 metri di profondità). Grazie al sensore BioTracker 2 sviluppato da Huami, Amazfit GTS 2 offre un monitoraggio della frequenza cardiaca di precisione 24 ore su 24, coprendo le zone di frequenza cardiaca e avvisando quando la stessa è molto alta o bassa.

L’Amazfit GTS 2 (GPS + GLONASS) supporta anche un monitoraggio approfondito del sonno, determinando periodi di sonno leggero, profondo e REM; l’orologio intelligente monitora le condizioni di respirazione durante le ore di sonno e fornisce un’analisi approfondita della qualità del sonno e consigli per il suo miglioramento. Il dispositivo controlla il livello di stress personale (rilassato, normale, medio o alto) ogni qual volta che l’utente si sente sotto pressione durante il giorno, in modo da sapere quando rilassarsi e ridurlo. Inoltre, è in grado di monitorare anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Insomma, non fatevi scappare questo e tante altre funzioni che troverete a bordo di questo fantastico orologio intelligente, oggi al prezzo di 139,40 euro.

