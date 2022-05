Nuovo di zecca è l’ultimo SMS INPS per erogazione assegno unico. Il messaggio sta raggiungendo diversi italiani, magari proprio interessati all’accredito del contributo dei figli a carico e si tratta, senza ombra di dubbio, di una comunicazione falsa e pure di una truffa. Andiamo a dettagliare dunque la nota per evitare di cadere in trappola e rischiare non poco.

La tipologia di messaggio in arrivo è quella presente nell’immagine di apertura articolo e anche nel tweet di chiusra di questo approfondimento. Come ben visibile, si fa riferimento alla necessità di verificare i dati anagrafici del beneficiario dell’assegno unico proprio per assicurarsi che questo venga caricato sul conto. Ebbene, all’apparenza il mittente della nota sembrerebbe essere l’INPS ma così non è. Piuttosto, un gruppo di hacker avrà pianificato la campagna di phishing in questo periodo proprio perché sa che sono ancora in molti ad attendere ancora il loro versamento tra domande in sospeso o con qualche anomalia da controllare direttamente sul portale dell’ente previdenziale, non certo attraverso un link di un messaggio.

Per non cadere nella trappola del nuovo SMS INPS per erogazione assegno unico basterebbe innanzitutto non visitare il collegamento presente all’interno della nota. Questo porterebbe ad un falso sito INPS, identico solo nella grafica, che ha l’obiettivo di raccogliere preziosi dati personali poi dati alla mercé di hacker e criminali di turno. L’ideale sarebbe dunque non dare credito a nessuna comunicazione inviata attraverso il canale SMS, proprio l’ente previdenziale non trasmette nessuna delle sue comunicazioni in questo modo.

Chi ha ancora problemi con il suo assegno unico farebbe bene a contattare proprio l’INPS attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali come il contact center ma anche il profilo social Twitter e Facebook. Tutto il resto non dovrà mai essere preso in considerazione.

