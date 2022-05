In Cina è stato da poco presentato l’Oppo Pad Air, contestualmente alla linea degli Oppo Reno8. Il tablet sembra di buona fattura, con a bordo uno schermo LCD LTPS da 10,4 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel a 225ppi e frequenza di refresh rate a 60Hz. Il processore Snapdragon 680 di Qualcomm (octa-core a 6nm da 2.4GHz) alimenterà il prodotto, con 4/6GB di RAM LPDDR4x, 64/128GB di storage interno di tipo UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

La fotocamera posteriore include un sensore da 8MP (apertura f/2.0, campo visivo a 80° e videoregistrazione in 4K a 30fps), mentre la fotocamera frontale presenta un sensore da 5MP (apertura f/2.2, campo visivo a 77° e videoregistrazione in 1080p a 30fps). L’Oppo Pad Air presenta le connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e USB-C 2.0. A bordo troverete anche quattro altoparlanti simmetrici con supporto Dolby Atmos, con un 1W di potenza dichiarata. L’interfaccia corrisponde alla ColorOS 12.1 per Pad basata su Android 12. La batteria avrà una capacità di 7100mAh con supporto alla ricarica a 18W (9 volt, 2 ampere). Le colorazioni in cui il tablet dovrebbe essere reso disponibile saranno Fog Grey e Star Silver.

ARTICOLI CORRELATI

L’Oppo Pad Air includerà anche il supporto alla Oppo Pencil ed alla tastiera wireless, incluse anche in bundle per chi volesse protenderci. Il prezzo di partenza dell’Oppo Pad Air potrebbe corrispondere a circa 180 euro per il modello con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, fino a toccare i 240 euro circa per quello da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Vedremo se il tablet arriverà mai in Europa e soprattutto a quali cifre (sperando non aumentino troppo rispetto a quelle previste per la Cina).

Continua a leggere su optimagazine.com