Questa nuova settimana inizia con tante offerte a disposizione su Amazon davvero interessanti. Quest’oggi, in particolare, per chi fosse in cerca di un nuovo tablet, vi suggeriamo l’imperdibile offerta di OPPO Pad Air di fascia media e tra i più citati negli ultimi mesi. Questo dispositivo, caratterizzato con materiali di elevata qualità, con un design piuttosto curato ed legante, un corpo ultra-sottile e leggero, è acquistabile con un super sconto del 30% al prezzo di 209,99 euro (invece di 299,99 euro di listino) e con il colore grigio. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna e il reso sono gratuiti; inoltre, potrete riceverlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le sue principali specifiche.

L’OPPO Pad Air presenta uno straordinario display Eye-Care a risoluzione 2K da 10,36 pollici a 10bit con una risoluzione ‎2000 x 1200 pixel. Sotto il telaio troviamo un potente processore octa-core a 6nm Qualcomm Snapdragon 680, affiancato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 512GB), e una GPU Adreno 610. Questo fantastico tablet è dotato di ben quattro speaker full-range simmetrici da 1W, con camere sonore da 0,8 cc, per un suono surround immersivo, e con tecnologia Dolby Atmos per regalare un’esperienza di ascolto davvero eccezionale.

Offerta OPPO Pad Air Display 10,36’, 10bit, Qualcomm Snapdragon 680,... OPPO Pad Air con display da 10,36’

Frontale webcam risoluzione da 5 MP

Questo tablet, che pesa 440 grammi per 6,94 mm di spessore, presenta sul retro una webcam da 8MP, invece, frontalmente la risoluzione è da 5MP. Infine, il bellissimo e super funzionale OPPO Pad Air, oggi in super offerta su Amazon, è alimentato da batteria da 7100mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida da 18W tramite USB-PD, che vi accompagna per l’intera giornata senza alcun problema e fastidiose interruzioni offrendovi fino a 15 ore di autonomia durante la visione di video.

