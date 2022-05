Qualora voleste cambiare il vostro vecchio fitness-tracker e prenderne uno nuovo con un buon rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, martedì 17 maggio, su Amazon della Xiaomi Mi Band 6 NFC disponibile al prezzo di 46,90 euro (invece di 54,99 euro di listino) e nel colore Black. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete già clienti Prime la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Per chi fosse interessato, ma non conosce ancora questo fantastico braccialetto smart, ecco di seguito i principali dettagli tecnici.

La Xiaomi Mi Band 6 NFC è dotato di un nuovo display AMOLED a schermo intero da 1,56 pollici (del 49% più grande rispetto a quello della Mi Band 5), con risoluzione ottimale (326ppi) e ideale per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidi. Grazie alla funzione NFC integrata, potete usare il vostro orologio intelligente anche per i pagamenti in maniera semplice e sicura: per effettuare pagamenti contactless non occorre fare altro che avvicinare il fitness-tracker ad un terminale che supporta il circuito Mastercard. Quanto al design, la Xiaomi Mi Band 6 si ispira alla sua forma classica, ma aggiunge un innovativo schermo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, rendendolo comodo da indossare e da guardare.

La Xiaomi Mi Band 6 NFC, in offerta da non perdere oggi su Amazon al prezzo di 46,90 euro, presenta più funzioni per la salute come il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), esercizi di respirazione, monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e della salute delle donne. È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, e quindi risulta perfetto da utilizzare sia in piscina che al mare. Il dispositivo supporta 30 modalità di fitness, presenta un sensore a 6 assi ad alta precisione, un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico, oltre al sensore di frequenza cardiaca PPG. La capacità della batteria è da 125mAh e la sua durata è garantita fino a 14 giorni con caricabatterie magnetico.

