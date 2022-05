Diabete di tipo 1, come riconoscerlo e come curarlo? In queste ore in molti stanno cercando informazioni proprio su quella che è la malattia di Luigi Strangis il vincitore di Amici 2022, ma non tutti sanno che si tratta di una malattia autoimmune con la quale, per il momento, c’è poco da fare in quanto non esiste una vera e propria cura definitiva.

Il diabete di tipo 1 non si sceglie ma arriva e per Luigi Strangis è arrivato a sedici anni e in questo periodo non ha potuto far altro che conviverci portando nella scuola di Amici una serie di informazioni e di ritmi diversi. Ma qual è la malattia del vincitore di Amici 2022?

Che cos’è il diabete di tipo 1?

Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia del metabolismo provocata dalla mancanza (o insufficienza grave) di insulina, un ormone prodotto dal pancreas. I primi sintomi sono quelli classici come la perdita di peso, l’appetito, la sete e l’aumento della minzione mentre non si conoscono bene le cause.

Al momento sembra che la malattia possa avere un’origine genetica o magari di sollecitazione endogena o esogena ma la cosa certa è che crea una carenza grave o assoluta di insulina e il modo per ‘rintracciarla’ subito è la ricerca degli autoanticorpi implicati nella reazione autoimmune. La terapia consigliata dal diabetologo deve essere poi seguita per un tempo indeterminato con quella che spesso diventa l’autogestione della terapia farmacologica con insulina.

I rischi del diabete di tipo 1

A lungo termine il diabete di tipo 1, soprattutto se mal gestito, può causare macro e micro angiopatie dando origine a malattie vascolari, infarto miocardico e ictus. A queste si aggiunge anche il rischio di insufficienza renale diabetica, sensibilità alle infezioni, infezioni del tratto urinario, cataratta e disfunzioni sessuali.

In passato il diabete di tipo 1 era detto anche diabete insulino-dipendente o giovanile ma la dicitura è stata poi abbandonata perché priva di informazioni corrette o, comunque, incomplete. Attualmente il diabete mellito tipo 1 rappresenta il 5-10% dei casi complessivi di diabete nel mondo.