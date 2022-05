Sono stati annunciati i primi tre appuntamenti dell’instore tour di Ermal Meta per Domani E Per Sempre, il suo primo libro. L’artista lo presenterà a Roma e a Milano ma anche a Torino, in occasione del Salone internazionali del libro attualmente in corso a Lingotto Fiere.

Ermal Meta sarà a Torino il prossimo 22 maggio, appuntamento che si colloca al centro dei tre comunicati alla data odierna. Ma molti altri se ne aggiungeranno, assicura il cantante che si è cimentato da poco nella nuova avventura alla scrittura di un libro.

Il 18 maggio Ermal Meta lo presenterà a Milano, primo degli appuntamenti fissati. Il 26 maggio, infine, sarà a Roma presso il negozio La Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi. “Ciao amici! Questi sono i primi tre appuntamenti di DOMANI E PER SEMPRE. Altri se ne aggiungeranno. Non vedo l’ora di incontrarvi. Vi aspetto!”, scrive Ermal Meta sui social.

L’instore tour di Ermal Meta per Domani E Per Sempre

18 maggio: Milano – Mondadori, Piazza del Duomo

22 maggio: Torino – Salone internazionale del libro, ore 18.30

26 maggio: Roma – La Feltrinelli, Galleria Alberto Sordi

Domani E Per Sempre, il romanzo di Ermal Meta

Non un libro autobiografico ma un romanzo vero e proprio: è la prima opera di Ermal Meta e si intitola Domani E Per Sempre. Sarà disponibile in libreria dal prossimo 19 maggio. “Mi ha fatto sorridere, piangere, pensare, studiare, immaginare, guardare, vedere, sentire, restare sveglio per notti intere”, scriveva l’artista nell’annunciarlo sui social con la casa editrice La Nave di Teseo.

512 pagine, al prezzo di 20 euro. Già attivo il pre-order su Amazon per assicurarsi le prime copie nel momento della spedizione del libro. La spedizione è gratuita con abbonamento Prime.