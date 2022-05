Mahmood e Blanco all’Eurovision incontrano la stampa internazionale nella prima conferenza stampa in programma a Torino. Alcune immagini raggiungono il web e i social e fanno chiacchierare molto, non di certo per questioni di merito. Se oggi in rete si parla di Mahmood e Blanco all’Eurovision non è per la performance sul palco bensì per la figuraccia in conferenza stampa.

Aspri commenti sui social ovunque, contro il gesto di Mahmood in conferenza stampa. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo di seguito.

Si parla di un rutto di Mahmood in conferenza stampa, al microfono. Si sente tra le sue dichiarazioni all’ESC di Torino, mentre la stampa internazionale gli pone una domanda. Mahmood si trova al tavolo della conferenza vicino a Blanco ed ascolta la domanda dell’adesso con interesse, poi si mette la mano davanti alla bocca per provare a nascondere un sonoro rutto che si sente al microfono.

Come si vede da alcune immagini e brevi frammenti video che circolano su Twitter, Mahmood ha messo la mano davanti alla bocca e provato a nascondere un rutto che purtroppo gli è scappato, probabilmente derivante dal pasto consumato poco prima.

Di seguito il brevissimo filmato di quei 2 secondi di cui tutti parlano oggi ma per Mahmood e Blanco l’esperienza all’Eurovision deve ancora iniziare. I due stanno facendo le prime prove sul palco di Torino, pronti a presentare la canzone Brividi, già vincitrice del Festival di Sanremo 2022.

Dopo le prime prove live, sappiamo che la canzone è piaciuta anche all’estero e per i nostri due rappresentati ci sono ottime possibilità di raggiungere la parte alta della classifica di gradimento nel corso della finale di sabato 14 maggio 2022.

