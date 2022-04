Se siete alla ricerca di uno smartphone ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, dotato del supporto DualSIM, del sistema operativo Android 11 e della connettività 5G, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, giovedì 28 aprile, relativa al Motorola G71, disponibile su Amazon al prezzo di 289,90 euro (invece di 339,90 euro di listino) ed in tre colorazioni: Artic Blue, Iron Black e Neptune Green. Il telefono è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti già iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Inoltre, vi è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme quali sono i principali dettagli e caratteristiche tecniche.

Il Motorola G71 sfoggia un brillante display OLED FHD+ da 6,5 pollici Max Vision, con il quale potrete godervi i vostri film, programmi e giochi preferiti su uno schermo più vivido e con colori più intensi e luminosi. Con la connettività 5G ultraveloce, avrete la possibilità di scaricare i vostri show preferiti in pochi secondi e condividere i video in streaming senza rallentamenti grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695, supportato da uno spazio di 6/128 GB (non espandibile) di memoria integrata per archiviare foto, film, brani, app e giochi.

Il device è alimentato da una batteria di lunga durata da 5000mAh e ricarica rapida a 30W; pensate che con una sola carica potrete utilizzare il telefono per ben 30 ore. Quanto al comparto fotografico, il Motorola G71 presenta una tripla fotocamera in grado di catturare ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano, grazie al sensore principale da 50MP con tecnologica Quad Pixel, combinato ad un sensore ultra-grandangolare più ad uno di profondità, insieme ad una lente Macro Vision. Gli scatti risultano perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da ogni angolazione.

