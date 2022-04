Cosa sappiamo finora del OnePlus 10? Abbiamo tutte le informazioni a disposizione per quanto riguarda il OnePlus 10 Pro, ma poco e niente sul modello base, che pure sarebbe previsto. Il 28 aprile sarà presentato anche il OnePlus 10R in due versioni (ve ne abbiamo parlato qui), ma si attendono notizie anche sul OnePlus 10, che secondo qualcuno avrà poco da invidiare perfino al OnePlus 10 Pro, il vero top di gamma della serie.

Come riportato da ‘androidpolice.com‘, il device, per quanto è stato reso noto fino a questo momento, non avrà lo slider per il silenziamento delle notifiche, un tratto iconico degli smartphone prodotti fin qui da OnePlus, e che non ci spieghiamo perché il produttore cinese abbia deciso di rimuovere per alcuni dei suoi terminali, come nel caso del OnePlus 10 (almeno stando a quello che fin qui è stato detto). Per il resto, il telefono dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000, con 8 o 12GB di RAM e con 256GB di storage interno. Il device includerà anche un display LTPO 2.0 da 6.7 pollici e refresh rate variabile fino a 120Hz e risoluzione FullHD+. La fotocamera posteriore presenterà un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 16MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale si dice includerà uno snapper selfie da 32MP.

Android 12 con OxygenOS gestiranno la parte software, con l’efficacia che li contraddistingue. Come potete vedere, il prodotto sembra ben bilanciato: dispiace solo per lo slider delle notifiche, che a tanti utenti potrebbe non far piacere perdere (anche se non è detta l’ultima parola). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

