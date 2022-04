Il countdown è giunto al termine: l’attesissimo derby del sole Napoli-Roma è pronto a regalare spettacolo ed emozioni. Il big match, valido per la 33esima giornata di Serie A (giunta ormai nel suo momento decisivo), è in programma nel giorno di Pasquetta, domani 18 aprile, presso lo Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio alle ore 19.00. Due compagini che si affronteranno, una per la lotta Scudetto e l’altra per un posto in Europa. A questo punto andiamo a vedere insieme qualche dettaglio della partita e quali saranno le probabili formazioni schierate da mister Spalletti e Mourinho.

Il Napoli, con l’amara sconfitta subita in casa domenica scorsa contro la Fiorentina per 3-2, ha perso un’importante chance per avvicinarsi sempre più alla conquista dello Scudetto, ma, considerato il pareggio inaspettato del Milan contro il Torino (sempre una settimana fa,) gli azzurri restano sempre in corsa per il titolo insieme ai rossoneri ed all’Inter. D’altro canto, la Roma ha vinto in rimonta contro la Salernitana e, attualmente, si trova in bagarre per ottenere un posto in Europa League (probabilmente potrebbe anche riuscire a conquistare la Champions League). Ad oggi i partenopei sono posizionati al terzo posto in classifica a quota 66 punti, mentre i giallorossi occupano la quinta posizione con 57 punti. Nel match di andata, che si è disputato lo scorso 24 ottobre all’Olimpico, entrambe le squadre sono tornate a casa con un pareggio a reti inviolate.

ARTICOLI CORRELATI

Due sono i ballottaggi per mister Spalletti, ossia: Zielinski e Politano, in vantaggio su Fabian Ruiz e Lozano; mentre per lo Special One i ballottaggi riguardano i nomi di Mancini e Oliveira, in vantaggio su Ibanez e Mkhitaryan. Secondo l’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, ecco quali saranno le probabili formazioni di Napoli-Roma:

NAPOLI (4-2-3-1) con: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen;

ROMA (3-5-1-1) con: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Continua a leggere su optimagazine.com