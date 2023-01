Il conto alla rovescia è ormai giunto al termine: tifosi ed appassionati di calcio sono pronti ad assistere all’attesissimo derby del Sole, ovvero Napoli-Roma, in programma domenica 29 gennaio presso il suggestivo tempio del ‘Diego Armando Maradona’ e con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Una super sfida che garantirà spettacolo, adrenalina e anche le tensioni certamente non mancheranno. Il galattico Napoli, capolista indiscusso della classifica di Serie A e squadra da record per aver chiuso il girone di andata con ben 50 punti, ospita una Roma in gran forma vincendo tre delle ultime quattro partite di campionato e tutte senza subire gol. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme i dettagli del match, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Napoli-Roma, due compagini che si sfideranno nel posticipo domenicale della 20esima giornata di campionato ed entrambe cercheranno di fare punti per tenersi quanto più distanti dalle inseguitrici, tra cui il Milan, la Lazio, l’Inter e l’Atalanta. Attualmente, gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti occupano il primo posto in classifica a quota 50 punti, mentre i giallorossi dello ‘Special One’ José Mourinho sono quinti con 37 punti. Nel match di andata, del 23 ottobre 2022, è stato Victor Osimhen a mettere a segno un bellissimo gol proprio nel finale della partita, terminata 1-0. Questa volta chi la spunterà?

Napoli-Roma, in programma al ‘Maradona’ domenica 29 gennaio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN, e si potrà vedere scaricando l’app sulle smart TV compatibili. Tuttavia, il derby del Sole sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN, dove occorrerà collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app sui dispositivi mobili come PC, smartphone o tablet.

Di seguito le probabili formazioni del big match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Continua a leggere su optimagazine.com