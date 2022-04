Del OnePlus Nord N20 5G è emersa la prima foto ufficiale, con presentazione fissata per la fine di aprile. Come riportato da ‘pcmag.com‘, il dispositivo di fascia medio-bassa mostra un design molto accurato, che potrebbe, per questo, attrarre diversi consumatori. I bordi appariranno più piatti e sul retro prenderanno posto due grandi ottiche (forse un grandangolare da 48MP ed un ultra-grandangolare da 8MP) con flash LED ed un terzo sensore, di dimensioni più contenute, che potrebbe essere utilizzato per la profondità di campo o per gli scatti macro.

Lo schermo del OnePlus Nord N20 5G potrebbe presentare delle cornici assai ridotte, tranne che per la parte sottostante, dove si può notare un mento piuttosto pronunciato (cosa che non infastidisce comunque a colpo d’occhio, come potete notare dall’immagine di apertura). Il pannello sarà contraddistinto da un basso consumo energetico e da un migliore contrasto, con una resa cromatica più vivace ed una gamma di colori decisamente più ampia rispetto a quella tipica dei dispositivi dal costo contenuto attualmente venduti in Nord America. Parliamo di un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz. Non mancano il lettore di impronte digitali nello schermo ed il jack per le cuffie da 3.5mm.

Non abbiamo altro da aggiungere sulle specifiche tecniche del OnePlus Nord N20 5G, che dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (Android 11 con ColorOS 11 pronto all’uso). A bordo dovrebbe essere inclusa anche la ricarica rapida SuperVoocfast, anche se non è ancora stata resa nota la capacità della batteria (forse da 4500mAh). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

