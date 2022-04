Il 28 aprile assisteremo alla presentazione di alcuni dispositivi griffati OnePlus, anche se, giusto per ingannare l’attesa, il produttore cinese ha già presentato il OnePlus Nord N20 5G, uno smartphone per il momento destinato al solo mercato americano (esclusiva dei vettori T-Mobile e Metro). Il dispositivo potrà essere acquistato a partire dal 28 aprile, nell’unica configurazione disponibile, ovvero quella con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD), tra l’altro solo nella colorazione blu.

Il prezzo è di 282 dollari. Il OnePlus Nord N20 5G include, per il resto, il processore Snapdragon 695 di Qualcomm con scheda grafica Adreno 619, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W, uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, oltre che il lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Non ci sono lo slider per l’impostazione dei toni bassi, né il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera principale include un sensore da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con interfaccia grafica OxygenOS 11. Le connettività includono il 5G, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e l’NFC.

L’audio è di tipo stereo. Sono compresi l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità e la bussola. Le dimensioni generali ammontano a 159.8 x 73.1 x 9mm (il dispositivo è anche abbastanza compatto, peccato solo che, come vi dicevamo poc’anzi, potrebbe non arrivare mai in Europa e restare esclusiva del mercato statunitense, almeno per un certo periodo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

