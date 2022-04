In Volevo Fare la Rockstar 2 è arrivato il momento di combattere il destino sperando finalmente di ottenere qualcosa. Il finale della serie è ormai dietro l’angolo e i protagonisti sono pronti a chiudere i conti con alcune situazioni ancora in sospeso e, magari, costruire le basi per una potenziale terza stagione. Ma come andrà a finire la serie? A rivelarlo, almeno in parte, sono le anticipazioni degli ultimi episodi del 13 aprile.

Negli ultimi episodi della serie vedremo le gemelle affidate ai servizi sociali e Nadia sotto processo proprio mentre la protagonista, Olivia, chiede aiuto a Francesco e Nice. Sarà proprio questo momento doloroso che la spingerà a prendere decisioni importanti ma complicate, il resto lo scopriremo solo guardando gli ultimi due episodi della seconda stagione ma, intanto, l’appuntamento questa sera è fissato alle 21.20 circa.

Nel primo episodio di Volevo Fare la Rockstar di oggi, Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco che invece la lascia da sola con un segreto da custodire e questa preoccupazione non può che aggiungersi alle altre che già la opprimono. In particolare, a rendere le cose più difficili ci pensa Silvia, che porta Olli ad un festival letterario dove incontra Sorgente, il capo di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano, quale sarà la sua reazione?

Intanto, Fabio ed Eros intanto studiano con la loro gang un piano per vendicarsi di Antonio, ma si scontreranno con un nemico ancora più potente.

Nel secondo episodio di Volevo Fare la Rockstar in onda questa sera, Olli rimane sotto shock quando scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio e così torna sui suoi passi tentata a percorrere la strada di Milano e provando a cambiare vita con questo suo nuovo lavoro. Le cose non vanno come previsto specie quando, in preda ai bollori adolescenziali, le gemelle si cacceranno in un mare di guai. Il rapporto tra Eros e la droga non faranno altro che spingere sui Mazzuccato l’ombra del disastro. Cos’altro succederà ad un passo dal finale?