Del Moto G22 vi abbiamo già parlato nella giornata di ieri in questo articolo, adesso è arrivato il momento del Moto G71 5G, di un gradino leggermente superiore. Il device include uno schermo OLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+. Sotto al cofano batte il processore Snapdragon 695 con connettività 5G (con 6GB di RAM e 128GB di storage interno).

Il comparto fotografico posteriore si compone di un sensore principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, un ultra-grandangolare e per la profondità da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La batteria vanta sempre una capacità da 5000mAh con il supporto alla ricarica rapida TurboPower a 30W (il Moto G22 arriva ad un massimo di 15W). Il Moto G71 5G può essere acquistato in esclusiva su Amazon al prezzo di 299,90 euro (la promozione durerà fino al 13 aprile 2022). Potete approfittare della consegna senza costi aggiuntivi, che vi permetterà di vedervi recapitare il prodotto a casa già lunedì 4 aprile (ordinandolo entro qualche ora). Il Moto G71 5G in questione viene venduto e spedito da Amazon, in disponibilità immediata.

Un telefono molto accattivante, che potrebbe fare al vostro caso qualora steste cercando un prodotto non eccellente, ma che abbia il vantaggio di presentare un prezzo contenuto e di offrire un’esperienza utente discreta. Probabilmente il terminale non ha dimensioni modeste, ma c’è a chi la cosa piace e dunque non lo consideriamo necessariamente un difetto (magari sarete d’accordo anche voi in tal senso). Nel caso in cui voleste protendere per un dispositivo dal costo ancora più basso e restare nell’ambito dell’azienda americana, date un’occhiata al Moto G22, anch’esso fresco di presentazione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

