Il Moto G22 è appena arrivato in Italia anche su Amazon: ci sembra giusto lo conosciate meglio per poter decidere se potrebbe fare al caso vostro. Il telefono ha uno schermo IPS LCD Max Vision da 6.5 pollici con risoluzione HD+ a 268ppi ed è spinto dal processore MediaTek Helio G37 a 12nm (4x A53 @2,3 GHz + 4x A53 @1,8 GHz) e GPU PowerVR GE8230 a 680 MHz, con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il lettore di impronte digitali è disposto lateralmente, con Android 12 a gestire la parte software.

Il Moto G22, disponibile su Amazon al prezzo di 179,90 euro, include uno speaker, un microfono, un jack per le cuffie da 3.5mm e le varie connettività 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C 2.0, GPS, Glonass e Galileo. Il telefono è anche resistente all’acqua e gode del supporto dualSIM (2 Nano SIM + 1 microSD). Le carenze non sembrano essere tante: potreste farci un pensierino, almeno fino a questo punto (nel paragrafo successivo noterete cose che potrebbero non piacervi troppo, adesso stiamo per arrivarci).

La fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP (con flash LED e videoregistrazione FHD a 30fps). La batteria ha una capacità di 5000mAh con ricarica a 15W (non una velocità supersonica, specie considerata la portata energetica del dispositivo, che ha un certo peso). Le dimensioni generali ammontano a 163,95 x 74,94 x 8,49 mm, distribuite in un peso di 185 gr. Potrebbe essere un dispositivo che fa al caso vostro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

