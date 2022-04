Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media, ottimo in termini di qualità/prezzo, ma siete piuttosto indecisi nella scelta, questa fantastica offerta di oggi, venerdì 1 aprile, farà al vostro caso. Infatti, su Amazon troverete disponibile lo Xiaomi 11 Lite 5G NE (nella versione italiana + 2 anni di garanzia) all’imperdibile prezzo di 269,90 euro (invece di 399,90 euro di listino) e in tre bellissime colorazioni: Bubblegum Blue, Snowflake White e Truffle Black. Lo smartphone è venduto e spedito stesso dall’azienda di commercio elettronico statunitense e potrete acquistarlo in due modalità: in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili da 53,98 euro ognuna. La disponibilità del prodotto è immediata e, se siete già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Detto ciò, vediamo insieme quali sono i principali dettagli tecnici del device cinese.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55 pollici, presenta un’alta frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz, oltre a fornire anche il supporto Dolby Vision per garantire un’esperienza visiva di elevato livello. Il telefono è dotato di un’ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE riproduce ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore. Il device sfrutta un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G e una ricarica rapida a 33W; questo potente chip regala prestazioni AI fino a 12 TOPS e supporta Dual SIM Dual 5G.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di tripla fotocamera, così suddivisa: obiettivo principale da 64MP, un ultra-grandangolo da 8MP e una telemacro SMP che ottimizza la portata degli scatti ed è in grado di catturare ampi panorami. Un device molto performante, da non farsi scappare, grazie ad una grande batteria da 4250mAh con ricarica rapida a 33W.

Continua a leggere su optimagazine.com