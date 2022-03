Siete propensi ad acquistare uno smartwatch del marchio Apple con ottime caratteristiche tecniche e ad un buon prezzo? Siete nel posto giusto. Infatti, su Amazon è disponibile l’Apple Watch 7 (GPS) con cinturino sport e cassa in alluminio da 45mm adatto per polsi da 140-220 mm. Il dispositivo è in sconto al prezzo di 449,00 euro (invece di 469,00 di listino) ed è possibile acquistarlo in diverse colorazioni, ossia: Red (Product), Mezzanotte, Blu abisso, Galassia e Verde trifoglio. Il prodotto si può pagare in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili da 89,90 euro ognuna. A questo punto vediamo insieme quali sono le sue principali specifiche tecniche.

L’Apple Watch 7 sfoggia un display Retina Always-on più ampio (di quasi del 20%), bordi più sottili del 40% rispetto al suo predecessore Series 6 e un’interfaccia ottimizzata, così che tutto sia più semplice da vedere e da utilizzare. L’indossabile presenta due quadranti esclusivi e una cassa del tutto ridisegnata. Il cristallo anteriore si presenta più robusto rispetto a tutti gli altri smartwatch del colosso di Cupertino, è resistente alla polvere di grado IP6X e mostra un design a prova di nuotate (sia in piscina che a mare) grazie alla resistenza all’acqua fino a 5ATM. Questo modello GPS consente di rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, senza quindi dover utilizzare obbligatoriamente il telefono. È possibile sincronizzare musica, podcast e audiolibri. Inoltre, sono previsti nuovi allenamenti Tai Chi e Pilates, e tantissimi altri tra cui corsa, yoga, nuoto e ballo.

L’Apple Watch 7, oggi 29 marzo in offerta su Amazon al costo di 449,00 euro, misura il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), riceve notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare, si può eseguire un ECG (Elettrocardiogramma) dove e quando volete, monitora la qualità del sonno e misura ogni giorno il vostro movimento e controlla i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone. Infine, ricordiamo che il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce.

