Sono giunte interessanti novità per tutti gli appassionati di smartwatch, specialmente per quelli che amano il marchio Amazfit. Il produttore cinese, difatti, ha sorpreso tutti lanciando il nuovo modello Amazfit GTS 2 Mini 2022, a distanza di solo un anno dal predecessore super economico. A questo punto, andiamo a vedere insieme cosa cambia rispetto al modello dello scorso anno. La nuova versione fa il suo debutto su Amazon quest’oggi, sabato 26 marzo, con l’incredibile prezzo di lancio di 89,90 euro. L’orologio intelligente potrete anche acquistarlo applicando, al momento del pagamento, un coupon del 22% valido fino a lunedì 28 marzo 2022, salvo esaurimento dei coupon disponibili. Con lo sconto applicato il prezzo finale sarà di 70,12 euro. Una cifra super conveniente per un prodotto ottimo in termini di qualità/prezzo. Scopriamo quali caratteristiche tecniche regala.

Il nuovo Amazfit GTS 2 Mini 2022 adotta un design senza bordi ed un vetro curvo 2.5D, con un peso di soli 19,5 gr. L’orologio sfoggia un display AMOLED da 1,55 pollici e più di 80 quadranti, la maggior parte dei quali con schermo sempre attivo da abbinare (potrete anche caricare le vostre foto sullo sfondo). Il dispositivo presenta 68 modalità sportive integrate e una resistenza all’acqua fino a 5ATM. Il wereable è stato pensato anche per gli utenti più sportivi e può anche controllare la musica del telefono, fornire notifiche su fasi di allenamento, condizioni e zone di frequenza cardiaca, generare un rapporto sui dati raccolti.

Il mini smartwatch Amazfit GTS 2 è in grado di fornire il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurare i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e monitorare la qualità del sonno e del livello di stress. È incluso anche il sistema di valutazione della salute PAI, per convertire dati complessi su salute e attività in un unico punteggio, così da comprendere il vostro stato fisico. Grazie al sistema di gestione della batteria, del tutto ottimizzato, il device garantisce un’autonomia fino a 14 giorni di utilizzo. La batteria ha una capacità di 220mAh. Insomma, non fatevi scappare su Amazon questo fantastico dispositivo ad un prezzo di lancio davvero conveniente.

Continua a leggere su optimagazine.com