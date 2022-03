Alla fine l’esonero di Pippo Inzaghi è arrivato. Tanto tuonò che piovve. Il vulcanico presidente del Brescia Cellino ha dato il benservito a Pippo Inzaghi che da tempo era finito nel mirino del patron. I risultati ottenuto da Pippo Inzaghi non hanno accontentato né Cellino, né i tifosi del Brescia.

L’esonero di un allenatore non è certo una novità nei campionati di calcio italiani: dalla Serie A alla Terza Categoria ogni anno centinaia di allenatori subiscono il medesimo destino di Pippo Inzaghi. I presidenti mangia-allenatori come Cellino sono sempre pronti a provvedimenti drastici in assenza dei risultati auspicati.

Nulla di nuova sotto il sole. Ma in questo caso c'è una variazione sul tema che sta facendo discutere

Trovo assurdo che in uno stato come l’Italia che per l’appunto è una “Repubblica basata sul lavoro”, le altre cariche dello sport non assumano responsabilità per tutelare gli impegni contrattuali”. Queste le parole di Pippo Inzaghi che hanno scatenato il putiferio. Pippo Inzaghi si lamenta di esser stato licenziato a mezzo mail, senza neanche un colloquio ed una telefonata. Pippo Inzaghi si lamenta dei modi di Cellino ma omette di dire che incasserà fino all’ultimo euro di quanto nel contratto è stato pattuito.

Lo scivolone di Pippo Inzaghi è un’offesa ai lavoratori dipendenti che in caso di licenziamento perdono anche lo stipendio. I lavoratori del calcio come Pippo Inzaghi sono privilegiati. Guadagnano tantissimo ed ai massimi livelli sono super garantiti. I soldi Pippo Inzaghi li prenderà fino all’ultimo centesimo. Che cosa d’altro dovrebbe essergli garantito? Un presidente che paga non ha diritto di licenziare un professionista come Pippo Inzaghi che non lo soddisfa ?

