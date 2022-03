Undici finali per lo scudetto. La Serie A comincia lo sprint finale del campionato più incerto ed equilibrato degli ultimi anni. Dopo i nove anni del dominio bianconero ed il trionfo dell’Inter nella passata stagione , la Serie A 2021-22 non ha un padrone. Nessuna della pretendenti è riuscita ad allungare il passo e le probabilità di vittoria per ciascuna squadra mutano di turno in turno in Serie A.

Azzardare il pronostico esatto per il campionato di Serie A è estremamente complesso. Ma allo stesso tempo molto, ma molto divertente. Napoli, Milan, Inter con sullo sfondo la Juventus e l’Atalanta: chi taglierà il traguardo vittorioso della Serie A?

Napoli e Milano sono decisamente in pole position. La Juventus ha perso molto terreno, ma con la vittoria della Serie A ha sempre un feeling speciale. Ed anche l’Atalanta è autorizzata dalla matematica a sperare nello storico trionfo in Serie A. Alla vigilia di un turno rocambolesco, con la super sfida Napoli-Milan, ecco le mie percentuali scudetto.

Ritengo che il Napoli sia la formazione favorita per la conquista della Serie A. L’organico, insieme a quello dell’Inter, è di gran lunga il migliore della categoria. Gli azzurri saranno quelli che disputeranno meno gare di tutte le altre contendenti, undici appena, essendo stati – purtroppo -gli azzurri estromessi dalle coppe in Italia ed in Europa. Assegno agli uomini di Luciano Spalletti il 30 per cento di possibilità di vincere la Serie A, a patto che sappiano dimostrare di essersi lasciati alle spalle i limiti di carattere e personalità evidenziati in altri momenti cruciali.

25 per cento a testa sono le percentuali di vittoria che assegno alle milanesi. L’Inter ha un turno da recuperare ed è campione d’Italia. Due elementi di grande rilievo quando le partite diventano cruciali ed il pallone pesantissimo. La storia di Simone Inzaghi ricorda le frenate finali del tecnico sulla panca della Lazio. Stefano Pioli recupererà per il rush finale Ibra, un attaccante che negli anni d’oro era sinonimo di vittoria in serie A.

Diciannove per cento è la percentuale vittoria della Juventus. Il distacco dalla vetta è consistente, ma Allegri è l’unico dei tecnici in lizza ad averne vinti di scudetti e tanti in Serie A; prima con il Milan e poi con la Juventus. Uno per cento di matematica speranza per la sempre sorprendente Atalanta di Giampiero Gasperini. Gli orobici lottano da anni ad altissimo livello, ma pensare che possano aggiudicarsi la Serie A è davvero un enorme volo pindarico.

E le tue percentuali quali sono ?

