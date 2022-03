Chi è Olena Zelenska? Il suo nome rimbalza sulle pagine della cronaca e dei siti web in queste ore e qualcuno l’ha già scelta come volto femminile della resistenza ucraina, ma chi è in realtà la donna? Chi segue la politica internazionale in questo momento sa bene che Olena Zelenska è quella che possiamo definire la first lady ucraina, moglie di Volodymyr Zelensky e mamma dei suoi figli.

Anche lei, proprio come suo marito, ha deciso di non lasciare il Paese e così vive la sua vita in una località segreta per proteggere i suoi bambini ma senza rinunciare alla chiamata alla resistenza ai suoi connazionali invitati a difendere la propria casa. Una settimana fa la loro vita come quella di migliaia di ucraini è stata stravolta dall’inizio di una guerra che non accenna a smettere e che potrebbe mietere diverse vittime nonostante l’inizio di una trattativa di pace.

Proprio all’inizio della guerra, usando il suo profilo che conta oltre 2 milioni di follower, Olena Zelenska ha scritto:

“Sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin … Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”.

Nata nel 1978 Kryvyi Rih, Olena Zelenska ha studiato architettura nella sua città ma poi ha intrapreso la carriera di sceneggiatrice. Poco prima di andare via dall’Università ha incontrato suo marito con il quale ha fondato Studio Kvartal 95, una casa di produzione che ha firmato diversi spettacoli, alcuni con il presidente Zelensky come protagonista. Nel 2019 la rivista Focus ha inserito la first lady al 30esimo posto nella lista delle donne più influenti dell’Ucraina.