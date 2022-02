Fanno il loro ritorno in super offerta le fantastiche AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe di Apple, ossia il modello di cuffie più prestazionale del colosso di Cupertino. Infatti, quest’oggi, lunedì 21 febbraio, è possibile acquistarle su Amazon con uno sconto del ben 32% e all’imperdibile prezzo di 189,00 euro (invece di 279,00 euro di listino). Le cuffie sono vendute e spedite dall’e-commerce e si possono acquistare subito oppure pagarle in 5 rate mensili di Amazon da 37,80 euro al mese con Cofidis al check-out. La loro disponibilità è immediata e, se siete già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici di questo prodotto.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Le Apple AirPods Pro sono degli auricolari in-ear premium che integrano le migliori tecnologie attuali. Sono dotate di un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per garantire un suono tridimensionale, una modalità trasparenza per sentire il mondo intorno a noi, la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerci del tutto nella musica, EQ adattiva in grado di calibrare la musica in base alla forma dell’orecchio. Le Apple AirPods Pro sfoggiano cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie per regalare un comfort su misura; presentano, inoltre, un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare. Infine, sono state progettate per essere resistenti a sudore e acqua.

Oltre le 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe sono garantite dalle Apple AirPods Pro, oggi in super offerta su Amazon al costo di soli 189,00 euro. Le cuffie sono dotate anche di un setup molto semplice: infatti, gli auricolari in-ear premium del produttore statunitense riescono a captare quando li indossiamo e passare in maniera automatica da un dispositivo all’altro per regalare una fantastica esperienza.

Continua a leggere su optimagazine.com