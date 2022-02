Il OnePlus Nord CE 2 5G è stato presentato poche ore fa, ed adesso si identifica come la nuova proposta di fascia media del produttore cinese. Le colorazioni scelte per l’occasioni sono Bahama Blue (con effetto gradiente, peraltro resistente alle impronte digitali) e Mirror Gray (a specchio). Il device integra uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate fino a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 (fino a 12GB di RAM e fino a 256GB di storage interno, espandibile tramite microSD fino a 1TB).

Il telefono è equipaggiato con OxygenOS 11, con la prossima iterazione in arrivo nella seconda parte dell’anno (sono garantiti 2 anni di aggiornamenti rispetto alla versione Android e 3 anni di patch di sicurezza mensili). Il OnePlus Nord CE 2 5G include le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP.

La fotocamera frontale include un sensore singolo da 16MP. La batteria ha una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 65W (da 1 a 100% in 32 minuti). Il dispositivo, disponibile dal prossimo 10 marzo, avrà prezzi a partire da 359 euro, nelle colorazioni Bahama Blue e Mirror Gray (quelle di cui vi abbiamo parlato sopra, davvero particolari e che rendono unico questo dispositivo). Come avrete capito sicuramente, ci troviamo davanti ad un telefono tutto sostanza, che potrebbe fare al caso di tanti utenti. Aspettiamo di vederlo arrivare in Italia per poterlo giudicare meglio, sotto ogni punto di vista. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com