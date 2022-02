Era ormai nell’aria la notizia che OnePlus, azienda cinese con sede a Shenzhen, avrebbe introdotto nel mercato indiano un determinato numero di smartphone della serie Nord e, come primo step, quest’oggi 10 febbraio, attraverso un tweet, la società ha annunciato che lancerà a breve il tanto atteso OnePlus Nord CE 2 5G il prossimo 17 febbraio in India. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Dal video teaser postato su Twitter da OnePlus India, non emergono specifici dettagli sull’estetica del device, ma ciò che è possibile notare è il modulo fotografico posteriore caratterizzato da tre sensori (il cui design richiama quello del Realme GT Neo 2), una fotocamera anteriore integrata nel display e un design simile al OnePlus 9.

Dal video si può vedere anche che il OnePlus Nord CE 2 5G mostra il bilanciere del volume posto sul lato sinistro e il pulsante di accensione su quello destro. Per quanto concerne la parte anteriore, quasi sicuramente il telefono sfoggerà uno schermo piatto dotato di fotocamera selfie perforata. Purtroppo, ancora non ci sono dettagli precisi sulla scheda tecnica, ma possiamo attenerci ad alcune indiscrezioni che ipotizzano che il telefono avrà un display AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il dispositivo sarà spinto da un processore MediaTek Dimensity 900 a 6 nm, Octa Core (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G68 MC4, monterà un massimo di 8GB di memoria RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione.

ARTICOLI CORRELATI

Quanto al comparto fotografico, il OnePlus Nord CE 2 5G presenterà sul retro un sensore principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da8 MP e una macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà di 16MP. Il dispositivo sarà dotato di doppia SIM (nano + nano), di un sensore di impronte digitali integrato nel display, di un jack audio per le cuffie da 3,5mm e di altoparlanti stereo, oltre ad avere a bordo il sistema operativo Android 12 con OxygenOS. Il OnePlus Nord CE 2 5G sfrutterà le connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi, Bluetooth 5,1, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C ed una batteria da 4500mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W.

Continua a leggere su optimagazine.com