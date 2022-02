Finalmente, dopo diversi rumors, l’atteso Nokia G21 fa il suo debutto sul mercato mondiale. Il sequel del Nokia G20 è dunque arrivato e include miglioramenti alla batteria, allo schermo e alla fotocamera. Lo smartphone farà a breve il suo debutto sul mercato italiano, proposto al prezzo di lancio di 199,00 euro. Rispetto al suo predecessore, il nuovo device del brand scandinavo lascerà MediaTek G35 e monterà l’Unisoc T606 a 12nm. Il vero punto di forza sarà la batteria da 5050mAh: infatti, la sua durata garantisce un’autonomia fino a tre giorni di utilizzo e, grazie anche alla modalità di risparmio, si può attivare a 10 e 20%, così da aumentare ancora di più la durata. Andiamo a vedere insieme le altre caratteristiche tecniche del nuovo telefono di Tampere.

HMD ha apportato miglioramenti alle sue modalità di risparmio energetico, rendendole meno restrittive ed ha aumentato la velocità di ricarica massima, portandola fino a 18W (compatibile con USB PD 3.0). Inoltre, un’ulteriore ottimizzazione risiede nel fatto che HMD sia stata in grado di rendere lo smartphone più sottile del 5%, passando da 9,2 mm a 8,5 mm. Il secondo importante aggiornamento del Nokia G21 riguarda il display LCD da 6,5 pollici HD+ ad elevata frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Se si desidera una durata della batteria di 3 giorni, è opportuno abilitare la modalità adattiva per lo schermo così che possa scendere a 60Hz per il risparmio della batteria. A bordo una memoria RAM di 4GB e 64/128GB interna espandibile.

Il Nokia G21 sarà dotato anche di dual SIM con ben 3 slot (SIM1 + SIM2 + microSD). Per quanto riguarda il comparto fotografico il nuovo smartphone del produttore finlandese mostrerà sul lato posteriore una fotocamera principale da 50MP, una macro da 2MP e una per la profondità da 2MP. Da quattro sensori l’azienda ha scelto di passare a tre andando ad escludere l’ultra-grandangolare. Il nuovo modello sarà disponibile in due colorazioni: Nordic Blue e Dusk, e includerà nella confezione un caricatore da 10W e un cavo USB.

