Ecco arrivare anche il Nokia G21, il prossimo smartphone di fascia medio-bassa di HMD Global. Il device dovrebbe presentare uno schermo con notch a goccia per la collocazione della fotocamera frontale, oltre che ad una configurazione di fotocamera tripla nella parte posteriore. Il Nokia G21 monterà uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (un pannello che può ancora dire la sua, e che non necessariamente deve farvi pensare ad un qualcosa di scadente, specie considerata la fascia di prezzo cui il device apparterrà).

La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore da 50MP affiancato da altri due sensori di cui non sono stati ancora divulgati i dettagli. Il telefono sarà spinto da un chip di UniSoc T606, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria del Nokia G21 avrà una batteria con capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W (sotto questo punto di vista non ci sarà di che preoccuparsi: riuscirete ad arrivare a fine giornata senza alcun tipo di pensiero e senza la necessità di portarvi per forza dietro un power-bank). A bordo troverete il jack per le cuffie da 3.5mm ed un lettore di impronte digitali collocato lateralmente (come spesso capita a bordo dei dispositivi di fascia medio-bassa, essendo la tecnologia per integrato sotto lo schermo un po’ più sofisticata, e sicuramente anche costosa).

Non sappiamo dirvi quando esattamente il Nokia G21 potrà essere presentato, anche se è possibile sia annunciato durante il MWC 2022 di Barcellona, che si terrà alla fine di febbraio. Adesso potete dircelo: a voi un device del genere potrebbe tornare comodo, oppure preferireste guardarvi intorno per tutt’altro tipo di terminale? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

