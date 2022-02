Honor 60 SE è stato appena ufficializzato, anche se per adesso solo per il mercato locale: potrebbe interessare certamente a più di qualche utente. Il device è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 con processo produttivo a 6nm e GPU Mali-G68 MC4 Octa Core (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU), con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo OLED ha una diagonale da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ (pari a 2340 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz.

Honor 60 SE include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 16MP. Le connettività supportate sono le seguenti: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS e USB-C. Honor 60 SE integra il lettore di impronte digitali nel display ed è equipaggiato, dal punto di vista software con Android11 e Magic UI 5.0.

Il telefono ha una batteria da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 66W. Il dispositivo sarà venduto sul mercato cinese a partire dal 17 febbraio, nelle colorazioni argento, nero e verde giada, e nei tagli di memoria da 128GB (al prezzo di circa 305 euro al cambio attuale) e da 256GB (al costo di circa 344 euro). Non sappiamo se Honor 60 SE arriverà mai in Europa, né tanto meno a quale prezzo, ma siamo sicuri che molti di voi potrebbero essere interessati al telefono, che propone un rapporto qualità/prezzo davvero invitante (almeno per quanto riguarda il listino locale, che differirà sicuramente da quello europeo, solitamente più alto, ma che comunque dubitiamo raggiungerà soglie troppo elevate). Uno smartphone del genere potrebbe fare al vostro caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

