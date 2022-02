Si parla nuovamente di Honor 60 SE (GIA-AN00) si è mostrato su Geekbench. Come riportato da ‘nashvillechatterclass.com‘, il telefono avrà a bordo il processore MediaTek Dimensity 900 (CPU Octa-Core con due Core A78 da 2.4GHz e 6 Core A55 da 2GHz e GPU ARM Mali-G68 MC4), con 8GB di RAM (potrebbe esserci anche una versione con 6GB di RAM, mentre non ci sono informazioni in merito al taglio dello storage interno, presumibilmente da 128GB considerata la fascia di prezzo in cui il dispositivo troverà posto) e Android 11 (Android 12 dovrebbe comunque arrivare in poco tempo).

Non mancherà il supporto alla ricarica rapida a 66W. Parliamo di un device di fascia media in piena regola, da cui non si può pretendere di più. Il design di Honor 60 SE dovrebbe riprendere un po’ le linee degli Honor 60 presentati poche settimane fa. Per il resto, il dispositivo arriverà probabilmente in Cina nel Q1 2022, ed in primavera in Europa (insieme al resto della truppa). Per quanto riguarda il prezzo, Honor 60 SE potrebbe avere un prezzo di 300, 400 euro nel nostro mercato (un importo ragionevole, che dovrà pur sempre essere confermato).

ARTICOLI CORRELATI

Ci sono tanti dispositivi di fascia media tra cui poter scegliere, e probabilmente potreste non avere voglia di aspettare Honor 60 SE, che comunque dovrebbe garantire la presenza dei servizi Google e quindi partire da una condizione di vantaggio rispetto ai soliti noti smartphone di casa Huawei (vi ricordiamo che Honor ha preso le distanza dalla casa madre ormai da tempo, cosa che gli ha consentito di recuperare la possibilità di stringere collaborazioni con le aziende americane, tra cui pure Google). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com