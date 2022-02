Il Motorola Moto G Stylus (2022) è stato presentato in via ufficiale: lo smartphone di fascia media è considerato un vero e proprio gigante per le diagonali dello schermo e per le caratteristiche generali. Senza ombra di dubbio, il principale punto a favore riguarda il pennino integrato, che consentirà di utilizzare a tutto tondo il grande display IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90Hz. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a dare insieme un’occhiata circa le principali specifiche tecniche del device del produttore statunitense.

Altra arma del nuovo Motorola Moto G Stylus (2022) riguarda la batteria da 5000mAh. Procedendo con i dettagli tecnici lo smartphone, paragonato più ad un phablet, integra un SoC Mediatek Helio G88, 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, un comparto fotografico dotato di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare + macro vision da 8MP e uno di profondità da 2MP. Il dispositivo è dotato anche di una fotocamera anteriore da 16MP, di un doppio microfono, delle connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band e 5G e dell’ingresso per il jack delle cuffie da 3,5mm.

Ovviamente, anche per quanto riguarda il Motorola Moto G Stylus (2022), bisogna menzionare qualche punto a sfavore: infatti, non solo manca la connettività NFC, ma troviamo a bordo una My UX basata sul sistema operativo Android 11, quando ormai Android 12 ha fatto il suo debutto già da un po’ di mesi. Ad ogni modo, l’aggiornamento giungerà tra non molto. Lo smartphone “gigante” è stato lanciato negli Stati Uniti al prezzo consigliato di 299,99 dollari, che al cambio attuale corrispondono a circa 262,40 euro, e con preordini già disponibili dalla giornata di ieri, giovedì 3 febbraio. Ora come ora, non è giunta ancora nessuna notizia riguardante l’uscita del device sui mercati d’Europa (inclusa quindi anche l’Italia), ma vi terremo aggiornati su questo aspetto.

