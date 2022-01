Questo sarà anche l’anno del Motorola Moto G Stylus (2022), di cui sono emerse nuove indiscrezioni per quanto riguarda la scheda tecnica del dispositivo. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, il telefono include uno schermo IPS LCD da 6.78 pollici con risoluzione FullHD (2460 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G85 con scheda grafica Mali-G52, 4/6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Il sistema operativo di riferimento è Android 11. Il comparto fotografico posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (Samsung ISOCELL S5KJN1), un grandangolo da 8MP (Samsung ISOCELL S5K4H7) ed uno di profondità da 2MP (GalaxyCore GC02M1). La fotocamera frontale corrisponde ad un sensore unico da 16MP. Il Motorola Moto G Stylus (2022) include una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10W. Il device è anche dotato di una stilo da agganciare sulla scocca, oltre che ad un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione. Il Motorola Moto G Stylus (2022) non avrà il tasto dedicato a Google Assistant, l’NFC ed il supporto Dual SIM. Il telefono accoglierà in futuro Android 12, che sarà anche l’unica major-release prevista (non mancheranno, invece, gli aggiornamenti di sicurezza bimestrali per i primi due anni dal lancio).

Non si conoscono ancora i dettagli relativi al prezzo ed alla data d’uscita del Motorola Moto G Stylus (2022), che dovrebbe essere previsto per l’Europa (anche se, al momento, ancora non ci sono conferme in tal senso). A voi un device di questo tipo potrebbe fare gola? Fatecelo sapere, sempre che le specifiche di cui sopra siano rese effettive. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

