Ci sono problemi con Microsoft Office 365 oggi 3 febbraio, considerando il fatto che il sito in generale e la fase di login pare stiano facendo emergere delle anomalie per il pubblico. Non un vero e proprio down, a differenza di quanto vi abbiamo riportato in passato sul nostro magazine, ma una situazione che va sicuramente tenuta sotto stretta osservazione. Anche perché il servizio non è utilizzato da un quantitativo poco significativo di persone in Italia e nel resto d’Europa.

Ci sono problemi con Microsoft Office 365 tra sito e login oggi 3 febbraio

Dunque, qualora abbiate riscontrato anomalie, al momento non siete i soli. Basti pensare al fatto che il colosso americano abbia deciso di diramare una comunicazione ufficiale in merito, per tutti coloro che questo giovedì stanno facendo i conti con problemi Microsoft Office 365: “Stiamo esaminando le segnalazioni di un problema per cui alcuni utenti nell’area Europa non sono in grado di accedere al portale di amministrazione di Microsoft 365. Gli aggiornamenti saranno forniti tramite l’apposita pagina”.

Più in particolare, troverete tutti i riscontri del caso sul sito ufficiale e nella pagina riguardante i disservizi. Secondo quanto riportato poco fa, attorno alle 12 dovrebbe arrivare un ulteriore aggiornamento per far luce sui problemi con Microsoft Office 365 che abbiamo riscontrato questa mattina. Allo stato attuale, infatti, è impossibile comprendere cosa abbia determinato il disservizio con il sito e più in particolare in fase di login, stando alle testimonianze di diversi utenti.

Anche voi avete riscontrato problemi con Microsoft Office 365? Con il sito in generale o provando a portare a termine il login? Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando che nel giro di pochi minuti la situazione possa rientrare in modo definitivo. Microsoft, del resto, ci ha abituati bene sotto questo punto di vista negli ultimi anni.