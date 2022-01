Amazon svela la data d’uscita di LOL Chi Ride è Fuori 2 su Prime Video, il comedy show che ha conquistato tutti lo scorso anno. Anche stavolta, vedremo dieci comici darsi battaglia a suon di gag cercando, fino all’ultimo, di non ridere.

Un cast rinnovato: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni si sfideranno sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato non più da Mara Maionchi, ma da uno dei concorrenti della prima edizione, Frank Matano.

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio in un’unica tranche; gli ultimi due dal 3 marzo – con il gran finale – che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.



LOL Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo

LOL Chi ride è fuori 2 su Prime Video si unirà alle migliaia di film e serie già presenti nel catalogo, tra cui le produzioni italiane Amazon Original The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 1 e Stagione 2, e LOL: Chi ride è fuori Stagione 1; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original già annunciate sono Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.



I clienti Prime potranno vedere LOL: Chi ride è fuori tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo di €36/anno. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.