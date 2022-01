Se pensate che l’Amazfit GTR 2e sia uno smartwatch eccezionale, allora non potete assolutamente perdervi l’occasione di oggi, lunedì 17 gennaio, più unica che rara. Infatti, potrete acquistare questo splendido orologio intelligente su Amazon grazie alla doppia promozione attualmente in corso, con prezzo finale al di sotto dei 100 euro. Per accaparrarvelo non dovrete fare altro che attivare il coupon e acquistarlo a soli 99,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) in tre diverse colorazioni: Nero, Grigio e Verde. Inoltre, il prodotto è venduto da Alfa Technologie, ma spedito dall’e-commerce e, grazie ai servizi Prime, potrete riceverlo a casa in 1-2 giorni massimo e senza costi aggiuntivi. Diamo insieme un’occhiata alle sue principali caratteristiche tecniche.

Il fantastico Amazfit GTR 2e è una vera e propria opera d’arte da indossare al polso, grazie al suo concetto di design sottile e leggero senza la presenza di bordi, e adatto a tutti i vostri abiti e occasioni. L’orologio sfoggia un display AMOLED HD da 1,39 pollici ricoperto da un vetro curvo e offre più di 50 stili tra cui scegliere, oltre a più di 40 quadranti da abbinare perfettamente. Il wearable è in grado di monitorare la salute grazie al BioTracker sviluppato da Huami, ossia il sensore ottico di bio-tracciamento PPG di seconda generazione. Inoltre, è perfetto anche per tenere traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress.

Offerta Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato,... Un'Opera d'Arte al Polso Grazie al concetto di design sottile e...

Monitoraggio della Salute a Tutto Tondo Dotato del BioTracker...

Le modalità sportive integrate sono 90 e l’Amazfit GTR 2e è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, l’ideale per praticare nuoto, sia al mare che in piscina. L’orologio, in offerta promozionale oggi su Amazon al prezzo finale di 99,90 euro applicando il coupon (del valore di 30 euro) al momento del pagamento, integra Alexa ed una batteria leggera e di lunga durata, che garantisce un’autonomia di 24 giorni per uso tipico, 45 giorni per uso di base e 12 giorni per un utilizzo intenso.

Continua a leggere su optimagazine.com