Nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, è stato presentato l’Honor Magic V, ossia il primo smartwatch 5G pieghevole con certificazione IMAX Enhanced. Il fantastico dispositivo cinese, che non ha tardato ad arrivare, si basa sulla nuova piattaforma di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e può fare affidamento sull’inedita interfaccia Magic UI 6.0 con a bordo il sistema operativo Android 12. Il telefono sfoggia ben due display: uno OLED interno da 7,9 pollici pieghevole a 381ppi, refresh rate fino a 90Hz e l’altro OLED esterno da 6,45 pollici a 431ppi, refresh rate fino a 120Hz dotato di tecnologia waterdrop screen. La batteria da 4.750mAh si può ricaricare velocemente grazie al SuperCharge di Honor a 66W.

Al di sotto della scocca in lega di titanio del nuovissimo Honor Magic V, che si presenta molto resistente grazie ai metalli liquidi di zirconio e alle fibre di carbonio che tendono ad abbassare la densità dello smartphone, è possibile scovare 12GB di memoria RAM e fino a 512GB di storage interno, e in più il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento ‘intelligente’ con grefene di recente generazione e un sistema di gestione termica (basato su AI) che raffredda il telefono. Altra componente che rende questo bellissimo smartphone un top di gamma è il comparto fotografico con: fotocamera “selfie” da 42MP, quella principale tripla da 50MP ciascuna dotata di modalità Notte, HDR e Zoom, Honor Image Engine ed una fotocamera computazionale multi-camera di elevato profilo. I video sono in 4K con zoom digitale fino a 10x, EIS, BSI.

L’Honor Magic V presenta l’interfaccia Magic UI 6.0 basato su Android 12. Quanto al comparto audio è dotato di: 2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC DTS:X Ultra Algoritmo. Lato connettività parliamo di 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C e NFC. Lo smartphone è disponibile in Cina in tre bellissime colorazioni: Ttitanium Silver, Black e Burnt Orange. Di seguito i prezzi: 12/256GB: 9.999 Yuan, al cambio sono circa 1385 euro e 12/512GB a 10.999 Yuan, ossia circa 1524 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com