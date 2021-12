Honor Magic V sarà il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, adesso protagonista di un’immagine teaser pubblicata dall’account Weibo dell’azienda, che potete raggiungere da questa pagina. La lettera ‘V’ è abbastanza eloquente, facendo riferimento alle due metà del telefono che tendono a piegarsi grazie al display flessibile. L’immagine mostra due parti posizionato di profilo, chiaramente unite dalla cerniera.

Il teaser non dice alcunché relativamente al form-factor di Honor Magic V, anche se possiamo dirvi che, in base alle indiscrezioni più recenti, lo schermo interno dovrebbe misurare 8 pollici, mentre quello esterno 6.5 pollici (cosa che, se confermata, lascerebbe intuire il device avrà il formato del Galaxy Z Fold di Samsung). In ogni caso, il display di Honor Magic V dovrebbe chiudersi all’interno, come nella maggior parte degli smartphone pieghevoli presenti attualmente sul mercato internazionale. Il telefono avrà specifiche da top di gamma, e sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 (l’ultimo nato in casa Qualcomm, che sta attraendo tanti appassionati), anche se il produttore cinese non l’ha ancora confermato (a questo punto, è lecito pensare che anche il prezzo del prodotto non sarà poi tanto contenuto, trattandosi, per giunta, anche di un dispositivo pieghevole, costoso per antonomasia, salvo qualche rara eccezione).

Non sappiamo dirvi quando l’OEM lancerà il dispositivo pieghevole, né tanto meno in che mercati verrà commercializzato (senz’altro in Cina). Honor Magic V sarà il primo smartphone di questo genere del produttore, che va ad aggiungersi ai vari Oppo Find N, presentato pochi giorni, e dal prossimo Huawei P50 Pocket, che sarà lanciato domani, giovedì 23 dicembre (ve ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo dedicato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì appositamente per questo: saremo felici di rispondervi in breve tempo.

