Un letto che sia al tempo stesso elegante, ecosostenibile e confortevole è il sogno di tutti: un desiderio che si trasforma facilmente in realtà, grazie a shop come quello di Vivere Zen. Quest’ultimo, infatti, mette a disposizione letti in legno massiccio o massello, in grado di soddisfare gli standard più elevati legati all’estetica e alla funzionalità.

Già bastano questi motivi per scegliere un letto di Vivere Zen! L’azienda offre tutto il necessario per arredare una camera da letto ecologica, comodissima, un vero piacere per gli occhi e per lo spirito. In molti casi hai l’opportunità di acquistare un letto non solo green, ma anche biologico in senso stretto, fabbricato con legni provenienti da filiere certificate.

Legno e sostenibilità ambientale

Ma come si fa a selezionare legni realmente sostenibili? Due criteri che non bisogna mai trascurare sono la certificazione e la tipologia di essenza.

Ci sono delle organizzazioni non governative che controllano che tutti gli step, dalla raccolta del legno alla costruzione del letto, siano eseguiti nel massimo rispetto delle risorse forestali. Tra queste associazioni c’è FSC, Forest Stewardship Council, una ONG riconosciuta a livello internazionale.

Come dicevamo, è importante valutare anche l’essenza usata per il complemento di arredo. Ci sono dei legni che maturano velocemente, e altri che invece implicano una riforestazione più lunga. I secondi dovrebbero essere evitati quanto più possibile: anche questi sono dettagli presi in considerazione dal team di Vivere Zen.

I letti di legno: un elemento fondamentale nel bio-arredo

Avrai capito, dunque, che i letti di legno sono del tutto eco-friendly, e sono indispensabili in una stanza improntata alla tutela della natura. A maggior ragione se si tratta di letti a incastro, che non hanno parti metalliche come le viti e i chiodi.

Questa tecnica arriva direttamente dal Giappone, e risale ai periodi in cui nel Paese del Sol Levante c’era scarsità di metallo. I letti di legno a incastro sono privi di componenti pericolose e tossiche, e sono ideali anche per le camerette dei bambini piccoli.

Su viverezen.it sono proposti numerosi modelli di letti in legno. Ad esempio, quelli della linea Torino sono in frassino e in okoumè. Quelli della linea ARBRA sono in cedro, pino, larice e ciliegio. Il carattere “verde” di questi letti è accentuato dall’utilizzo di vernici bio, al 100% anallergiche, e dalla possibilità di foderare alcune sezioni del letto con dei tessuti in cotone.

La bellezza dei letti di legno

Anche l’occhio vuole la sua parte, certo: e infatti i letti di legno sono bellissimi a vedersi. Hanno il classico fascino delle creazioni artigianali, con delle minuscole imperfezioni che non vanno considerate come difetti, ma come unicità.

I letti che rientrano in questa categoria sono levigati al tatto, contraddistinti da sfumature calde, capaci di trasmettere sensazioni di calore e di familiarità. Sono i letti delle baite di montagna e delle dimore di campagna, concepiti per evocare emozioni positive e per far sentire al sicuro tutti coloro che ci dormono.

Non dimentichiamo che i letti in questione sono dotati di un design minimal e pulito, armonioso ed equilibrato, proprio come insegnano i precetti della filosofia zen. Sono simbolo di serenità, il che è importantissimo nello spazio domestico dedicato al relax e al riposo.

Grazie a una soluzione di questo tipo, la tua camera da letto apparirà più luminosa e libera del superfluo. È incredibile come un letto di legno, soprattutto se a incastro, possa conciliare il benessere delle persone con quello dell’ecosistema!

Un materiale solido e robusto

A tutti questi vantaggi se ne aggiunge un altro: i letti in legno sono longevi, solidi e resistenti. Rappresentano un ottimo investimento per la tua abitazione, dato che durano nel tempo senza rovinarsi.

Dopotutto, per i migliori articoli si usano solo i legni più adatti, duri e robusti. Anche questa è una garanzia di sicurezza e di comfort.

Un materasso in lattice o un futon per i letti di legno

I letti di legno diventano ancora più ecosostenibili se abbinati a un materasso altrettanto green: così, per esempio, sono quelli di lattice, che non hanno molle o elementi metallici. Le lastre di lattice possono essere associate a quelle di cocco, per una maggiore rigidità.

Oppure, sul tuo letto di legno potresti sistemare un futon giapponese. Il tradizionale materasso nipponico, confezionato con materiali come la lana e il cotone biologico.

Vivere Zen

Il negozio online che abbiamo citato, Vivere Zen, offre tutti questi prodotti. Sono eccellenti i suoi letti di legno a incastro, così come i futon, i materassi di lattice e tutto quello che serve per una camera ecologica e naturale.

L’armonia del mondo orientale guida la vision dell’azienda da sempre. Vivere Zen è un punto di riferimento nel settore del bio-arredo, e mira costantemente alla salute e alla felicità dei clienti.