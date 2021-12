Ci siamo, la super sfida è arrivata. Un big match che vale il secondo posto in classifica. Parliamo di Milan-Napoli, in programma questa sera, domenica 19 dicembre alle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro. Ad oggi la classifica è ridotta e ci sono state delle rivoluzioni: al comando con 43 punti c’è una fuggente Inter, seguita dai cugini rossoneri con 39 punti e dall’Atalanta (caduta ieri a Bergamo contro la Roma per 4-1) con 37 punti. Gli azzurri di mister Spalletti, invece, da capolisti si sono ritrovati al quarto posto con 36 punti. Ecco l’importanza della partita di stasera: un pareggio non servirebbe a nessuno, mentre una vittoria dei partenopei li porterebbe a pari punti con i diavoli rossi ed a -4 dalla vetta. Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni.

Stando alle ultime notizie sulle possibili scelte riportate dal quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, per quanto riguarda il Milan mister Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez sulla fascia sinistra, al cui posto giocherà Ballo Toure. Sul fronte di destra spazio a Florenzi. Il centrocampo sarà composto da Kessiè e Tonali, mentre sulla trequarti si posizioneranno Messias, Brahim Diaz e Krunic, in supporto all’unica punta Ibrahimovic. Quanto al Napoli, il tecnico Spalletti, come ben sappiamo, dovrà fare a meno di diversi indisponibili come capitan Insigne, Fabian Ruiz e Mario Rui. La principale novità riguarda il passaggio di Di Lorenzo sulla fascia sinistra, con Malcuit che occuperà quella destra. In mediana spazio alla coppia Demme-Anguissa, mentre sulla trequarti Elmas (preferito a Lozano, un po’ sottotono nelle ultime uscite), Zielinski (recuperato da una tracheite) e Politano supporteranno Mertens.

Ricordiamo che il match Milan-Napoli, in programma questa sera 19 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Krunic, Diaz, Messias; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Hernandez, Bennacer, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Saelemaekers, Giroud.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Lozano, Ounas, Petagna.

