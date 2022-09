C’è grande fermento per l’attesissimo big match di domenica sera 18 settembre, dove presso la splendida cornice dello Stadio San Siro di Milano ed alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Milan-Napoli, ultima sfida valida per la 7a giornata del campionato di Serie A (dopodiché ci sarà la sosta per le Nazionali). La super sfida, che vale come primo scontro diretto tra i rossoneri e gli azzurri, regalerà certamente tanto spettacolo ed emozioni tutte da vivere. Entrambe le compagini, ad oggi, si trovano in testa alla classifica con 14 punti; quello di domenica sarà un importante head-to-head scudetto. Andiamo a vedere quali sono i dettagli, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Sia il Milan di mister Pioli che il Napoli di Spalletti sono anche reduci da una bella vittoria ottenuta nell’ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League, rispettivamente contro la Dinamo Zagabria (3-1) ed i Rangers (3-0). Quanto al campionato, invece, lo scorso weekend i ‘diavoli rossi’ hanno espugnato il Marassi di Genova per 2-1 contro la Sampdoria; d’altro canto, i partenopei sono reduci, invece, da una vittoria di misura ed in extremis al Maradona contro lo Spezia. La super partita sarà trasmessa in diretta TV ed in esclusiva su DAZN, per cui sarà opportuno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure su una console di gioco come Playstation o XBox; ed anche sui dispositivi mobili come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Il match Milan-Napoli sarà trasmesso anche in diretta streaming sull’app di DAZN tramite PC, smartphone e tablet, o anche collegandosi sul sito di DAZN. Di seguito le probabili formazioni della spettacolare ed attesissima sfida:

MILAN (4-2-3-1) con: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Continua a leggere su optimagazine.com